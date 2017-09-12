Takipçileri Hamdi Alkan'ın Kızının Göğüsleriyle Alay Etti

Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'dan kedi paylaşımı geldi. İtalyanca "Benim güzel kedim nereye bakıyorsun?" şeklinde bir not düşen Zeynep'in cesur pozuna beğeni yağdı.

GÖĞÜSLERİ YİNE OLAY OLDU

Ancak Alkan'ın bu pozuna beğeni kadar yorum da geldi. Takipçileri kediden çok Alkan'ın göğüslerine ve zayıflığına dikkat etti.

"GÖĞÜSLERİN NEREDE?"

Bazı takipçileri belki de bu konuda takıntısını haberlerden takip ediyor olacak ki Alkan'ın göğüslerinin küçüklüğüyle dalga geçti. Takipçileri Zeynep'e "göğüslerin yok gibi, göğüslerin nerede" dedi.

BABASI SİLİKONA İZİN VERMİYOR

Hamdi Alkan'ın oyuncu olmaya hazırlanan kızı Zeynep'in göğüslerine silikon taktırmak istediği ve baba Hamdi Alkan'dan onay çıkmadığı biliniyor.

İşte Zeynep Alkan'ın o paylaşımları;



