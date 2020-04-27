Takıntılı hayranı Hande Yener'in evine izinsiz girip kabus dolu anlar yaşattı
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Dilek Yaman, Hande Yener, Magazin, Haber

Takıntılı hayranı Hande Yener'in evine izinsiz girip kabus dolu anlar yaşattı

Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre; Hande Yener, evine zorla giren ve kendisine "Karım, ebediyen benim olacaksın" diye mesajlar atan Recep G. adlı kişiden 2016 yılında şikayetçi olmuştu.

27.04.2020 11:28 | Son Güncelleme: 27.04.2020 12:11
Takıntılı hayranı Hande Yener'in evine izinsiz girip kabus dolu anlar yaşattı

Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre; Hande Yener, evine zorla giren ve kendisine "Karım, ebediyen benim olacaksın" diye mesajlar atan Recep G. adlı kişiden 2016 yılında şikayetçi olmuştu. Ünlü popçuya taciz içerikli mesajlar attığı için yargılanıp beraat eden takıntılı hayran, yeniden davalık oldu.

TEDİRGİN ETTİ

Savcılık, Recep G. hakkında, Yener'in ikametine gelip içeri izinsiz girdiği ve şarkıcının tedirgin olmasına neden olduğu gerekçesiyle dava açtı. Takıntılı hayran, bu kez 'Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme' suçundan yargılanacak.

Takıntılı hayranı Hande Yener'in evine izinsiz girip kabus dolu anlar yaşattı
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