Takdir toplayan hareket! Belediye başkanı, eline kürek alıp vatandaşın kapısındaki karı küredi
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Takdir toplayan hareket! Belediye başkanı, eline kürek alıp vatandaşın kapısındaki karı küredi

17.01.2021 19:50 | Son Güncelleme: 17.01.2021 20:03

Daha önce makam aracını satarak ihtiyaç sahibi çocuklara yaptığı yardımlarla bilinen Dilovası Belediye Hamza Şayir, bu kez de eline kürek alıp vatandaşın kapısındaki karı küredi. Başkan Şayir o anları sosyal medya hesabından "Bir komşumuzun kapı küreme işine yardımcı olmak güzeldi" notuyla paylaştı.

Makam aracını satıp elde edilen gelirle ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımı yapan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, sık sık yaptığı yardımlar ve sosyal projelerle gündeme geliyor.

VATANDAŞIN KAPISINDAKİ KARI KÜREDİ

Hamza Şayir, bu sefer de eline kürek alıp vatandaşın kapısındaki karı küredi. Başkan Şayir o anları sosyal medya hesabından, "Bir komşumuzun kapı küreme işine yardımcı olmak güzeldi. Birlikte #YükselenŞehirDilovası" notuyla paylaştı.

Takdir toplayan hareket! Belediye başkanı, eline kürek alıp vatandaşın kapısındaki karı küredi

BİRİKEN MAAŞINI ÖĞRENCİLERE BURS OLARAK DAĞITMIŞTI

Öte yandan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, seçildiği günden bu yana biriken maaşını öğrencilere burs olarak dağıtmıştı. Başkan Şayir, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Belediye olarak ilk önceliği eğitime desteğe veriyoruz. Çünkü gençlerimize değer veriyoruz. Dilovamızın eğitimin üzerinde yükselen şehir olacağını biliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Takdir toplayan hareket! Belediye başkanı, eline kürek alıp vatandaşın kapısındaki karı küredi
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