Tahliye Edilen Leyla Güven, Cezaevinden Ambulansla Çıkarıldı

DTK Eş Başkanı ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in tahliyesine karar verildi. Açlık grevinin 79. gününde olan Güven durumu ağırlaştığı için 21 Ocak Pazartesi günü aile görüşüne çıkamamıştı. Ambulansla tahliye edilen Güven açlık grevini evinde sürdürecek.

Leyla Güven'in tahliye edildiği duruşma Diyarbakır 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmayı HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Eş Genel Başkan Yardımcısı Günay Kubilay, MYK ve çok sayıda uluslararası katılımcı izledi.

'AÇLIK GREVİNİ SÜRDÜRECEK'

Güven, tutuklu bulunduğu Diyarbakır E Tipi Cezaevi'nden tahsis edilen ambulansla çıkarıldı. Güven, buradan Bağlar ilçesine bağlı Bağcılar mahallesinde bulunan evine götürüldü.HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, mahkemenin tahliye kararının olumlu olduğunu, Güven'i alıp evine götüreceklerini ve açlık grevine devam edeceğini açıkladı.

HDP: HAK VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELEMİZ SÜRECEK

HDP tarafından yapılan açıklamada, "Hukuka aykırı bir şekilde uzun süredir tutuklu bulunan Hakkari halkının iradesi Leyla Güven hakkında bugün Diyarbakır 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmasında tahliye kararı verilmiştir. Hak ve özgürlük mücadelemiz devam edecektir" denildi.

NE OLMUŞTU?

24 Haziran 2018 seçiminde Hakkari Milletvekili seçilen DTK Eşbaşkanı Leyla Güven, 22 Ocak 2018'de evine yapılan baskınla gözaltına alınmıştı. Afrin operasyonuyla ilgili açıklamaları nedeniyle tutuklanan Güven, farklı tarihlerde katıldığı basın açıklamaları, etkinlikler ve yaptığı konuşmalar nedeniyle suçlanıyordu. Güven, 31 Ocak'ta çıkarıldığı Diyarbakır 9. Ağır Mahkemesi tarafından tutuklanmıştı.