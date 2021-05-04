Tahayyül ne demek? TDK'ya Tahayyül sözlük anlamı nedir?
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Tahayyül ne demek? TDK'ya Tahayyül sözlük anlamı nedir?

Tahayyül ne demek? TDK'ya Tahayyül sözlük anlamı nedir?
Haberler.com / Sümeyye Trabzon - Haberler | Gündem

Son zamanlarda oldukça sık kullanılan ve anlamı merak edilen Tahayyül kelimesi vatandaşlarımız tarafından araştırılıyor. Anlamı merak edilen kelime öbekleri arasında yer alan tahayyül ne demek, TDK'ya göre tahayyül ne anlama geliyor? Kelimenin hangi dilden kültürümüze geldiği de merak edilmektedir. Peki, Tahayyül ne demek? TDK'ya Tahayyül sözlük anlamı nedir?

Son zamanlarda oldukça sık kullanılan ve anlamı merak edilen Tahayyül kelimesi vatandaşlarımız tarafından araştırılıyor. Anlamı merak edilen kelime öbekleri arasında yer alan tahayyül ne demek, TDK'ya göre tahayyül ne anlama geliyor? Kelimenin hangi dilden kültürümüze geldiği de merak edilmektedir. Peki, Tahayyül ne demek? TDK'ya Tahayyül sözlük anlamı nedir? İşte detaylar haberimizde…

TAHAYYÜL NE DEMEK?

Tahayyül kelimesi, günlük hayatta vatandaşların sıklıkla kullandığı kelimelerden bir tanesidir. Uzun yıllar boyunca dilimizde yer alan tahayyül kelimesi, yurttaşların gerek günlük hayat gerekse sosyal medyada yararlandığı ve kullandığı sözcüklerden birisi olarak öne çıkmaktadır. Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre çeşitli anlamları olan tahayyül kelimesi, Türkçe'de tek başına ya da farklı cümleler ile beraber kullanılabilir. Bu noktada, tahayyül kelimesi ne demek ve TDK'ya göre hayalde canlandırma anlamı taşır.

TAHAYYÜL NE DEMEK? TDK'YE GÖRE ANLAMI

Tahayyül kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Tahayyül kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ye göre tahayyül kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hayalde canlandırma

TAHAYYÜL KELİMESİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Kapıları yeşil sabahlara açılan sıcak tahayyüllerle dolu yaz geceleri...

TAHAYYÜL KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- tahayyül etmek

Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü
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