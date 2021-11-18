Merkez Bankası faiz kararının açıklanmasının ardından Merkez Bankası toplantıya katılan kurul üyeleri kimlerdir merak edildi. Kurul üyelerinden birisi de Taha Çakmak oldu. Peki, Taha Çakmak kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Taha Çakmak'ın hayatı ve biyografisi!

TAHA ÇAKMAK KİMDİR?

Başkan Yardımcılığı'na atanan Taha Çakmak, Elazığ'da doğdu. 2008'de Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olan Çakmak, Exeter Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptıktan sonra 10 yıl boyunca THY'de çalıştı. Taha Çakmak, Ziraat Bankası İnsan Kaynakları Grup Müdürlüğü'nün ardından BDDK Başkan Yardımcılığı'na atandı.

Ziraat Bankası İnsan Kaynakları Bölüm Başkanlığı da yapan Taha Çakmak, Ekonomist Dergisi tarafından yapılan "En Güçlü 50 İK Lideri" araştırmasında 8. sırada yer aldı.

Faiz oranlarının %16'dan, %15'e düşürülmesinin ardından sizce dolar düşecek mi? #faizkararı #Dolar — Haberler (@Haberler) November 18, 2021

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet