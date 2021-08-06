Taha Akgül olimpiyat maçı ne zaman? Taha Akgül bronz madalya maçı saat kaçta?

2016 Rio Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan milli sporcu Taha Akgül, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda repesaj maçını kazanarak bronz madalya için mücadele etme hakkı elde etti. Taha Akgül olimpiyat maçı ne zaman? Taha Akgül bronz madalya maçı saat kaçta?