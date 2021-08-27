SYNCED: Off-Planet hikaye fragmanı yayınlandı!

Yayıncı Proxima Beta ve geliştirici NExT Studios, co-op üçüncü şahıs nişancı oyunu SYNCED: Off-Planet'in hikaye fragmanını yayınladı.

Yayıncılığını Proxima Beta'nın yaptığı, geliştiriciliğini ise NExT Studios'un yaptığı üçüncü şahıs nişancı oyunu SYNCED: Off-Planet için hikaye fragmanı yayınlandı . Bir fragman eşliğindetanıtılan oyun, grafik ve animasyonları ile gözleri kamaştırmayı başardı.

SYNCED: Off-Planet hem kişisel ve hem de grup olarak hayatta kalmaya odaklanıyor. Göreviniz grubunuzu hazırlamak ve eşyalar craft etmek ve hayatta kalanları gezegenden ayrılacaklara yere kadar eşlik etmek. Kısacası oyuncular gezegenin dışına çıkmak için birbirleriyle savaşacak ve Nanos sürülerine karşı hayatta kalmaya çalışacak.

SYNCED: Off-Planet 2022'de Steam üzerinden PC için çıkacak.

Oyunun, Steam sayfasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

SYNCED: OFF-PLANET HİKAYE FRAGMANI