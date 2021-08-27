SYNCED: Off-Planet hikaye fragmanı yayınlandı!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SYNCED: Off-Planet hikaye fragmanı yayınlandı!

SYNCED: Off-Planet hikaye fragmanı yayınlandı!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Yayıncı Proxima Beta ve geliştirici NExT Studios, co-op üçüncü şahıs nişancı oyunu SYNCED: Off-Planet'in hikaye fragmanını yayınladı.

Yayıncılığını Proxima Beta'nın yaptığı, geliştiriciliğini ise NExT Studios'un yaptığı üçüncü şahıs nişancı oyunu SYNCED: Off-Planet için hikaye fragmanı yayınlandı . Bir fragman eşliğindetanıtılan oyun, grafik ve animasyonları ile gözleri kamaştırmayı başardı.

SYNCED: Off-Planet hem kişisel ve hem de grup olarak hayatta kalmaya odaklanıyor. Göreviniz grubunuzu hazırlamak ve eşyalar craft etmek ve hayatta kalanları gezegenden ayrılacaklara yere kadar eşlik etmek. Kısacası oyuncular gezegenin dışına çıkmak için birbirleriyle savaşacak ve Nanos sürülerine karşı hayatta kalmaya çalışacak.

SYNCED: Off-Planet 2022'de Steam üzerinden PC için çıkacak.

Oyunun, Steam sayfasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

SYNCED: OFF-PLANET HİKAYE FRAGMANI

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Nuri Hulusi Akar Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Deniz Akkaya Kaan Yıldırım
Spor Marcao Mesut Özil Arda Turan Hikmet Karaman Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
SYNCED: Off-Planet hikaye fragmanı yayınlandı! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.8.2021 09:41:49. #1.16#

title