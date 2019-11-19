19.11.2019 08:44 | Son Güncelleme: 19.11.2019 08:50

İşlevsel giyim parçası olarak öne çıkan ve şık görünümü ile özgür kombinler oluşturmayı sağlayan sweatshirt modelleri, tesettür giyim için de alternatif parça haline geldi. Sweatshirt kombinleri nasıl yapılır diye merak ediyorsanız şıklığı yakalamanızı sağlayan QRAS sweatshirt modellerini mercek altına alabilirsiniz.

SWEATSHİRTTE ÖZGÜR RENK MODEL SEÇİMİ

Sweatshirt kombini yapılırken öncelikle tarzınızı ve tercih edeceğiniz tamamlayıcı parçaların tasarım özelliklerini göz önünde bulundurabilirsiniz. QRAS tasarımlarıyla şehirli kadının yeni tercihi olan sweatshirt, serin ve soğuk havalarda zarif kombinler oluşturmayı sağlıyor. İşte sweatshirt kombinelerinde kullanabileceğiniz QRAS sweatshirt bayan modelleri:

ÜÇ RENKLİ SWEATSHİRT

Rahatlığın ön planda olduğu ve sonbahar tonlarının hakim olduğu üç renkli sweatshirt elbise modeli özellikle spor tarzı seven bayanlar için doğru tercih durumundadır. Sade ve şık bir görünümü sunan üç renkli sweatshirt spor ayakkabı ve spor çanta ile çok rahat bir kombine dönüşüyor. Üç renkli sweatshirt ile farklı renklerin uyumunu yakalayabilir, caddelerde rahatlığın ve özgürlüğün tadını çıkarabilirsiniz.

Sweatshirt

POPLİN DETAYLI SWEATSHİRT

Poplin detaylı sweatshirt ile ev rahatlığında sokaklarda gezebilir, enerjinizi yansıtabilirsiniz. Sonbahar atmosferine uygun şekilde kahverengi tonlarda tasarlanan poplin detaylı sweatshirt, haftasonu kombini olarak tercih edilebilir. Kahverengi ve beyaz ağırlıklı tonlarla oluşturulan poplin detaylı sweatshirt, düğme detayı ile enerjik bir görünüm de sunuyor. Doğal ve rahat bir kombin oluşturmak için özel bir seçenek olan bu model aynı sosyal hayatta rahatlığı yakalamanızı sağlıyor. Sweatshirt tunik tasarımına yakın bir model olan poplin detaylı sweatshirt, düğme detayı, ve uzun tasarımı ile sweatshirt tesettür tasarımı olarak tercih edilebilir.

FERMUARLI SWEATSHİRT

İşlevsel giyim seçeneği olarak özle bir seçenek olan fermuarlı sweatshirt, QRAS tasarımları içinde fonksiyonel yönü ile öne çıkıyor. 3 farklı rengin uyumu ile dikkat çeken fermuarlı sweatshirt, kahverengi ve beyaz ana renklerin yanına yeşil detayı ile enerjinizi yansıtmanızı sağlıyor. Günlük giyime enerji kazandıran fermuarlı sweatshirt işlevsel ve zarif yönü ile özel sweatshirt kombini yapmayı sağlıyor. Sweatshirt tesettür giyimi için de tercih edilebilen fermuarlı sweatshirt praitk şekilde kombin yapılıyor ve spor ayakkabı ile bütünleşiyor. Size de sadece sokağa çıkıp rahatlığın tadını çıkarmak kalıyor.