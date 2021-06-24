Swap testi ne demek? Swap izi nedir, swap testi nasıl yapılır?
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Swap testi ne demek? Swap izi nedir, swap testi nasıl yapılır?

Swap testi ne demek? Swap izi nedir, swap testi nasıl yapılır?
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Swap testi, Müge Anlı'da ortaya çıkan cinayetin gün yüzüne çıkması için katil zanlısının swap izi araştırılıyor. Müge Anlı'nın programında gündeme gelen swap izi, izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki, Swap testi ne demek? Swap izi nedir, swap testi nasıl yapılır? Detaylar haberimizde…

Cinayetlerde katil zanlısını bulmak için kullanılan swap testi, Müge Anlı' nın programında gün yüzüne çıkarılmaya çalışılan cinayetle birlikte gündeme geldi. Program sonrası seyirciler tarafından merak edilen swap testinin ne olduğu, nasıl yapıldığı ve swap izi merak ediliyor. Peki, Swap testi ne demek? Swap izi nedir, swap testi nasıl yapılır? Konuya ilişkin detaylar haberimizde!

SWAP TESTİ NE DEMEK?

Swap testi, bir tahlil yöntemi olup şüphelenilen bir durumun açığa çıkarmak için uygulanılan bir yöntemdir. Tükürük, doku, kan izi, barut gibi swap izlerinin, yapışkan bantlar veya pamuklu çubuklar gibi numune almak için kullanılan aletlerle yapılan testtir.

SWAP İZİ NEDİR?

Swap izi, genellikle tükürük, doku, kan izi, barut gibi izlere verilen isimdir.

SWAP TESTİ NASIL YAPILIR?

Swap testi, şüphelenilen kişiden yapışkan bantlar veya pamuklu çubukla alınan örneklerle yapılan testtir. Şüpheliden alınan tükürük, barut, doku, kan gibi izlerden DNA örnekleri alınarak yapılır.

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