SVStudios ikinci kez yılın en iyisi oldu

Campaign İngiltere ve Campaign Asya Pasifik tarafından 25 yıldır düzenlenen Campaign Agency & Brand of the Year ödül töreninde, 2018 yılında reklam, medya ve pazarlama iletişimi alanlarında büyük başarı sağlamış markalar ödüllerini aldı.

Performansın bütünsel olarak değerlendirildiği törende; Anadolu'nun en çok ödül alan ajansı SVStudios, son bir yıl içerisinde almış olduğu ödüller ve başarılı İletişim çalışmaları ile yerel kategoride ikinci kez "Yılın Ajansı" ödülünün sahibi oldu.

10 Temmuz 2019 gecesi, Pera Garden/ İngiliz Konsolosluğu'nda keyifli bir bahçe ortamı yaratılarak düzenlenen ödül töreninin sunuculuğunu Jess Molho üstlenirken DJ Murat Tokuz ise performansıyla ortama renk kattı.

Kaynak: Bültenler