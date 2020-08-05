Süveter nasıl yazılır? TDK'ya göre süeter mi, süveter mi? Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "süeter". Peki, süveter nasıl yazılır? TDK'ya göre süveter mi, süeter mi yazılır?

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