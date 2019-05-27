Suvarlı Belde Belediye Meclisinin 7 üyesi istifa etti

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Suvarlı beldesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde AK Parti ve İYİ Parti'den belediye meclis üyesi seçilen 7 kişi istifa etti.

Suvarlı Belde Belediyesinde İYİ Parti'den belediye meclis üyesi seçilen 5 üyeden 4'ü, AK Parti'den belediye meclis üyesi seçilen 4 üyeden ise 3'ü istifa etti.

Belediye meclis üyeleri, istifalarını İlçe Seçim Kuruluna sundu.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 17 Mayıs'ta 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Suvarlı beldesinde İYİ Parti'den belediye başkanı seçilen Mikail Ağır'ın adli sicil kaydındaki suçtan dolayı mazbatasının iptaline karar verilmişti.

Öte yandan belde belediye başkanlığı seçimin yenileneceği öğrenildi.

Kaynak: AA