Suudi general yaptığı tespitle alay konusu oldu: Erdoğan, koronavirüsü Arabistan'a yaymaya çalışıyor

04.03.2020 14:59 | Son Güncelleme: 04.03.2020 15:04

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs hakkında, Suudi Arabistanlı tümgeneral Zayed Al-Omari ülkenin Channel 24 kanalına yaptığı tespitleriyle alay konusu oldu. General, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüsü Suudi Arabistan'a yaymaya çalıştığını iddia etti. Generalin bu tuhaf iddiası sosyal medyada alay konusu oldu.

GENERALİN TUHAF KORONAVİRÜS TESPİTİ

Channel 24 analisti Tümgeneral Zayed Al-Omari, katıldığı televizyon programında, "Bence Erdoğan'ın yapmaya çalıştığı şey, Arap turistlere virüsü bulaştırmak ve bu virüsün Arap ülkelerine ve Suudi Arabistan'a ulaşmasını sağlamak" şeklinde tuhaf bir tespitte bulundu.

ALAY KONUSU OLDU

Generalin bu tuhaf açıklamaları, sosyal medyada alay konusu oldu. Kullanıcılar generalin bu tespitini "saçmalık" ve "komik" olarak nitelendirdi.

"TÜRKİYE BİZİM DÜŞMANIMIZDIR"

Sosyal medya hesabı aracılığıyla programdan bir kesit paylaşan al-Omari, "Türkiye'de koronavirüsü salgını olduğu halde açıklanmıyor, gizleniyor. Bunun amacı virüsü, özellikle Suudi Arabistan'a gelecek olan Araplara bulaştırmak. Tüm Suudi vatandaşlarına buradan, Türkiye'ye seyahat etmemelerini salık veriyorum. Türkiye, bizim düşmanımızdır. Hatta bunu Türk içişleri bakanı bile söyledi" ifadeleri kullandı.

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