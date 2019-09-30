Suudi Arabistan Kralı'nın koruması defnedildi: Kral cenazeye gitmedi

30.09.2019 10:49

Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdülaziz'in yakın koruması olan Tümgeneral Abdulaziz bin Beddah el-Fağım dün öldürüldü. 17 yıl boyunca Kral'ın yakın korumalığı üstlenen Fağım bugün düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Cenaze törenine Kral Selman'ın katılmaması dikkat çekti.

KRAL SELMAN YOKTU

Tümgeneral Abdulaziz bin Beddah el-Fağım'ın cenazesi Kabe'de kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Kral cenazeye katılmazken törene Tümgeneral Abdulaziz bin Beddah el-Fağım'ın ailesi ve yakın çevresi katıldı.

SUİKASTE UĞRADI İDDİASI

Abdülaziz'in bu ay içinde Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından görevden alındığı ve siyasi bir suikaste kurban gitmiş olabileceği iddia edilmişti.

NE OLMUŞTU?

Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdülaziz'in yakın korumalığını yapan Tümgeneral Abdulaziz bin Beddah el-Fağım'ın öldürüldüğü Suudi devlet televizyonu tarafından duyuruldu. General Abdülaziz 2002 yılından beri Kral Selman'ın yakın korumalığını yaptığı ve Kral'ın en yakınındaki isimlerden biri. Devlet televizyonunda konuya ilişkin daha fazla açıklamaya yer verilmedi.