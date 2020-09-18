Suudi Arabistan'da Kovid-19 nedeniyle bir günde 31 kişi hayatını kaybetti
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Suudi Arabistan'da Kovid-19 nedeniyle bir günde 31 kişi hayatını kaybetti

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 31 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 4 bin 430 oldu.

Suudi Arabistan'da Kovid-19 nedeniyle bir günde 31 kişi hayatını kaybetti
18.09.2020 19:01 | Son Güncelleme: 18.09.2020 19:04

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 31 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 4 bin 430 oldu.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, bir günde ülke genelinde Kovid-19'dan 31 kişi hayatını kaybetti ve 576 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle ülkede virüs kaynaklı can kaybı 4 bin 430'a, vaka sayısı ise 328 bin 720'ye yükseldi.

Ülkede sağlığına kavuşan hasta sayısı da 1145 artarak 308 bin 352'ye ulaştı.

Kaynak: AA

AA Editörü - Yassine Aydi
Yassine Aydi
AA Editörü
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