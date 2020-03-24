Suudi Arabistan'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
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Suudi Arabistan'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti

Vaka sayısının 676'ya ulaştığı Suudi Arabistan'da Afgan uyruklu bir kişinin hayatını kaybetmesiyle ilk ölüm gerçekleşmiş oldu.

24.03.2020 16:45 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:54
Suudi Arabistan'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti. Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Muhammed el-Abd el-Ali düzenlediği basın toplantısında, ülkede ikamet eden bir Afgan'ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.

VAKA SAYISI 676'YA YÜKSELDİ

Ali, 205 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle ülkedeki vaka sayısının 676'ya yükseldiğini ifade etti.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANIYOR

Kral Selman bin Abdulaziz tarafından Kovid-19 ile mücadele kapsamında yayımlanan kararnameyle dünden itibaren ülke genelinde 21 gün süreyle kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacağı açıklanmıştı.

Suudi Arabistan makamları, 19.00 - 06.00 saatlerini kapsayan yasağa uymayanların çeşitli para ve hapis cezalarına çarptırılabileceğini belirtmişti.

Suudi Arabistan'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti

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Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs salgını kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti

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