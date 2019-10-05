Suudi Arabistan'da ilk kadın futbol ligi başladı

05.10.2019 00:42

Suudi Arabistan'ın ilk kadın futbol ligi, Cidde kentinde başladı. Ukaz gazetesinin haberine göre, Suudi Arabistan Kitlesel Spor Federasyonu çatısı altında düzenlenen lige, Cidde'den 6 kadın futbol kulübü katılıyor.

ARABİSTAN'DA DEĞİŞİM RÜZGARI

6 Aralık'a kadar devam edeceği belirtilen lig kapsamında karşılaşmaların, Cidde'nin El-Mercan semtindeki stadyumda oynanacağı kaydedildi.

"RADİKAL DÜŞÜNCELERİ YOK EDECEĞİZ"

Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ülkesinin "radikal düşünceleri derhal yok ederek ılımlı İslam'a" döneceğini söylemesinin ardından ülkede yeni kararlar alınmaya devam ediyor. Kadınlara ehliyet alma hakkı tanınmasının ardından maçlara girilmesine de izin verilen Suudi Arabistan yeni bir adımla daha gündeme geldi. Ülkedeki ilk kadın futbol ligine Cidde kentinde start verildi. Kadınlar için yeni kararlar alan Suudi Arabistan, yaptığı hamlelerle dünya basınında yankı uyandırıyor.

İşte Suudi Arabistan'daki ilk kadın futbol liginden kareler;

Kaynak: AA