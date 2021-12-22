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Son dakika haberleri! SUSURLUK DAVASI HÜKÜMLÜSÜ BANDIRMALIOĞLU, TOPRAĞA VERİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: İSTANBUL Kadıköy'deki bir restoran çıkan silahlı çatışmada hayatını kaybeden Susurluk davası hükümlüsü eski özel harekat polisi evli ve 3 çocuk babası Ziya Bandırmalıoğlu (61), memleketi Bilecik'in Söğüt ilçesindeki toprağa verildi.

SÖĞÜT, BİLECİK (DHA) - İSTANBUL Kadıköy'deki bir restoran çıkan silahlı çatışmada hayatını kaybeden Susurluk davası hükümlüsü eski özel harekat polisi evli ve 3 çocuk babası Ziya Bandırmalıoğlu (61), memleketi Bilecik'in Söğüt ilçesindeki toprağa verildi.

Susurluk davası hükümlüsü eski özel harekat polisi Ziya Bandırmalıoğlu ve eski polis Şahin Aslan, önceki gece İstanbul Kadıköy'deki bir restoranda çıkan silahlı çatışmada hayatını kaybetti. Ziya Bandırmalıoğlu'nun cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından bugün memleketi Bilecik'in Söğüt ilçesine getirildi. Bandırmalıoğlu için Söğüt Çelebi Sultan Mehmet Camii'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Tabutuna Türk bayrağı sarılan cenazeye Bandırmalıoğlu'nun yakınları ile ilçe halkı katıldı. Cenaze namazının ardından Ziya Bandırmalıoğlu, Söğüt İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Son dakika haberleri! SUSURLUK DAVASI HÜKÜMLÜSÜ BANDIRMALIOĞLU, TOPRAĞA VERİLDİ

Son dakika haberleri! SUSURLUK DAVASI HÜKÜMLÜSÜ BANDIRMALIOĞLU, TOPRAĞA VERİLDİ

Son dakika haberleri! SUSURLUK DAVASI HÜKÜMLÜSÜ BANDIRMALIOĞLU, TOPRAĞA VERİLDİ

Son dakika haberleri! SUSURLUK DAVASI HÜKÜMLÜSÜ BANDIRMALIOĞLU, TOPRAĞA VERİLDİ

Son dakika haberleri! SUSURLUK DAVASI HÜKÜMLÜSÜ BANDIRMALIOĞLU, TOPRAĞA VERİLDİ

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