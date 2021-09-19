Süslü kadınlar topluluğu Rize'de pedal çevirdi - Haberler
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Süslü kadınlar topluluğu Rize'de pedal çevirdi

İhlas Haber Ajansı / Osman Kubilay Küçükmustafa - Haberler | Güncel

Süslü kadınlar topluluğu Rize'de pedal çevirdi Süslü Kadınlar bisiklet turu etkinliklerine devam ediyor.

Süslü kadınlar topluluğu Rize'de pedal çevirdi

RİZE - Süslü Kadınlar bisiklet turu etkinliklerine devam ediyor. İlk kez 2013 yılında İzmir'de başlatılan 'Süslü Kadınlar Bisiklet Etkinliği' bu yıl Türkiye ve Dünya'da yaklaşık 150 şehirde gerçekleştiriliyor. Amacı kadınların toplumdaki yeri ve önemine dokunmak olan etkinlik birçok kadın tarafından destekleniyor.

Bu yıl Rize'de de gerçekleştirilen organizasyona Rizeli kadınlar da destek verdi. Birçok kadının katıldığı etkinlikte çocuklar da vardı. Pedalların dönüp şarkıların çaldığı etkinlik Rize sahilinde gerçekleşti. Kadınlar arasındaki dayanışma ve dostluk gözlerden kaçmadı.

Rize'de harika bir katılım olduğunu dile getiren Süslü Kadınlar Gönüllü Rize koordinatörü Bahar Tümkaya Dalmanoğlu "Organizasyonun amacı toplumda bisiklet kullanan kadınların az olmadığını göstermek ve bunu eğlenceli bir şekilde yapmak. 9 yıldır bu organizasyon yapılıyor ve ilk kez 2013 yılında İzmir'de başladı. Bu yıl Türkiye'de ve Dünya'da 150 şehirde yapılıyor. Bu organizasyon tamamen gönüllü kadınlar tarafından organize ediliyor. Herhangi bir kurum ve kuruluşa bağlı değiliz. Rize'de ilk kez düzenledik. Merak ediyorduk nasıl katılım olacak diye. İlk kez başlayan şehirlerde 5-6 kişiyle yapılan organizasyonlarda oldu. Bence Rize'de harika bir katılım oldu. Rize halkına çok teşekkür ediyorum. Beklediğim sayının üzerinde bir organizasyon oldu. Ücretsiz bir organizasyon olduğu için tamamen gönüllü kadınlarımız tarafından organize ediliyor. Bunun için yorucu bir süreç olabiliyor. Fakat organizasyonlarımız güzel sonuçlanıyor. Umarım Rize'de devamı gelir. Bu tür projelerde kişilerin ve kurumların desteği çok önemli. Tek başına organize edildiğinde zor olabiliyor" dedi.

Bu tür organizasyonların devamını beklediklerini belirten Süslü Kadınlar gönüllüsü Havva Altıkulaç "Çok güzel ve keyifliydi. Katılımın daha fazla olmasını isterdik. İlki yapıldı, devamını bekleriz. Motorlu taşıtlar yerine bisikletlerin kullanılması hava kirliliğine ve trafik düzeyine olumlu yönde etki eder diye düşünüyorum. Bunun için buradayız "diye konuştu.

Bisiklet yollarının artırılması gerektiğini söyleyen gönüllü katılımcı Hanife Karamanoğlu "İyidere'den Rize merkeze geldik. Bisikletlerimizi arabaya koyduk burada indirdik. Çok güzel bir etkinlik. Bisiklet yollarının ilçelerimize de yapılmasını istiyorum. Kadınların böyle etkinliklere katılmasını ve öncülük yapmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Süslü kadınlar topluluğu Rize'de pedal çevirdi

Süslü kadınlar topluluğu Rize'de pedal çevirdi

Süslü kadınlar topluluğu Rize'de pedal çevirdi

Süslü kadınlar topluluğu Rize'de pedal çevirdi
İhlas Haber Ajansı / Osman Kubilay Küçükmustafa - Son Dakika Haberleri
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