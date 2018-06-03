Suşehri'nde Yamaç Paraşütü Gösterisi

Sivas'ın Suşehri ilçesinde 6 aylık eğitimin

ardından yamaç paraşütçülüğü pilotluk belgesi alan 2 kişi gösteri uçuşu yaptı.

İlçede farklı kurumlarda çalışan ve doğa tutkunu olan Yunus Emre Kutlu ve Sedat Üner, yamaç paraşütçülüğü pilotluk belgelerini Çakırlı köyünün 1950 rakımlı verici mevkisinde düzenlenen törenle Suşehri Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu ve Türk Hava Kurumu yamaç paraşüt eğitmeni Levent Günher'in elinden aldı.

Belge alan iki arkadaş, eğitmen Günher'in de katılımıyla Kılıçkaya Baraj Gölü kıyısına kadar yamaç paraşütüyle gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Günher, uçuş sonrası yaptığı açıklamada, Suşehri bölgesinin yamaç paraşütçü açısından önemli bir yer olduğunu söyledi.

Eğitimlerini tamamlayan Kutlu ve Üner'i tebrik eden Günher, "Belge takdiminden sonra ise hep birlikte 15 sorti yaparak bir uçuş gösterimi yaptık. Bizim için de güzel bir anı oldu. Suşehri bu konuma elverişli bir ilçe. Bu işin devam edeceğini düşünüyorum ve bu konuda yetkili makamlarında destek vererek burada bir yamaç paraşütçülüğü kulübü kurulmasını arzu ederim." dedi.

Kutlu ise 6 aylık eğitimin ardından bu belgeleri aldıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, "Suşehri doğa turizmine elverişli bir ilçe. Bunu değerlendirmek lazım. İnşallah bu doğa turizminde tanıtılması için bizlerde gerekli desteği vereceğiz." diye konuştu.

Yamaç paraşüt yardımcı eğitmeni aynı zamanda P3 pilotu Gökhan Ünal da Suşehri'nin doğal güzellikleriyle yamaç paraşütü için uygun bir ilçe olduğunu dile getirdi.