Suşehri'de Antep Fıstığı Yetiştiricilerine Eğitim

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, "Antep Fıstığı Yetiştiriciliğini Geliştirme ve Entegre Mücadele Yönetimi" projesi kapsamında üreticilere eğitim verildi.



Kaymakam Ender Faruk Uzunoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje kapsamında Gökçekent, Akıncı ve Eskimeşe köylerinden başvuru yapan 23'ü erkek ve 4'ü kadın 27 yetiştiriciye, uygulamalı ve teorik eğitim verildiğini söyledi.

Amaçlarının, bölgedeki fıstık üretimini daha profesyonel yapmak olduğunu belirten Uzunoğlu, "Katılımcılara verilen eğitimde, Antep fıstık üretiminin nasıl yapıldığı, ağaçların bakımı, aşılaması, hasat dönemi ve buna benzer gerekli eğitimler teorik olarak verildi. Bu eğitimlerle birlikte fıstık ağaçlarının bulunduğu bölgeye de gidilerek burada uygulama yapıldı. İnanıyorum ki, Suşehri ilçesinde artık Antep fıstığı üretimi önemli bir yer alacak. Çünkü her geçen yıl üretim de artış olmaktadır. Özellikle 3 köyümüzde Antep fıstığı üretimi, ek bir geçim kapısı olmaya başlamıştır." diye konuştu.

Uzunoğlu, yetiştiricilerin eğitimin ardından Gaziantep Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğündeki fıstık bahçelerini gezdiğini kaydetti.