Survivor Yunus Emre Karabacak elendi mi? Survivor Yunus Emre kimdir? Yunus Emre Karabacak nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

Survivor Yunus Emre Karabacak geçen haftanın eleme adayı olmuştu. Eleme adaylarından birisi olan Yunus Emre Karabacak kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne vatandaşlar tarafından merak edildi. Yunus Emre Karabacak elendi mi? Survivor kim elendi? Yunus Emre Karabacak hayatı ve biyografisi!

Bugün eleme konseyinde eleme adaylarından birisi adaya veda edecek. Eleme adaylarından olan Yunus Emre Karabacakkimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

SURVİVOR YUNUS EMRE ELENDİ Mİ?

Elenen isim Yunus Emre Karabacak oldu.

SURVİVOR YUNUS EMRE KARABACAK KİMDİR?

Yunus Emre Karabacak, 11.02.1990 tarihinde Erzurum'da doğdu. Bursa'da yaşayan Yunus Emre, 20 senedir güreş yaptığını belirtti. Yıldızlar gençler Türkiye'de dereceleri olan Yunus Emre Karabacak'ın ayrıca Kırkpınar'da 3 kere dereceye girdi.

Yunus Emre Karabacakdoğum tarihi : 11 Şubat 1990

Yunus Emre Karabacakkaç yaşında : 31 yaşında

Yunus Emre Karabacakmesleği ne : Güreş

Yunus Emre Karabacak, liseyi Atatürk Anadolu lisesi spor bölümünde okudu. Balıkesir üniversitesi BESYO antrenörlük bölümünden mezun oldu. 2015'de üniversiteler arası Türkiye şampiyonluğu olan Yunus Emre Karabacak, Bursa Osmangazi spor kulübünde spor hayatına devam ediyor.