Survivor yeni bölüm fragmanı izle! Survivor 20 Mayıs ödül oyununu kim kazandı?

TV8 ekranlarında yayınlanan ve büyük ilgiyle izlenen Survivor yarışmasında dün neler oldu? Survivor yeni bölüm fragmanı izle! Survivor 20 Mayıs ödül oyununu kim kazandı?

Survivor izleyicilerinin heyecanla takip ettiği ödül oyununda km kazandı, merak ediliyor. Nefes kesen anların yaşandığı Survivor Ödül Oyunu sonucu ne? Survivor Ödül Oyunu'nu kim kazandı? Survivor Ödül Oyunu'nu kim kazandı? Survivor kim kazandı? Survivor Ödül ne? Survivor'da bugünkü ödül ne? Survivor yeni bölüm fragmanı izle! Survivor 20 Mayıs ödül oyununu kim kazandı?

SURVIVOR 20 MAYIS ÖDÜL OYUNU NEDİR?

20 Mayıs Perşembe Survivor ödülü henüz açıklandı. Bugünkü ödül hamburger oldu. kazanan takım hamburger ve patates kızartması kazanacak. Aynı zamanda haftalık market ödülü erzakları da verilecek.

SURVIVOR 20 MAYIS ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Market oyunu ödülü büyük çelişmeye sahip oldu. 10-8 mavi takım kazandı.

SURVIVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yeni hafta ile birlikte haftanın 7 günü yayınlanan Survivor yarışması yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yarın yeni bölümü ile ekrana gelecek Survivor yarışmasının detaylarını haberimizden takip edebilirsiniz.