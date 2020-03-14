Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te 5 kişide koronavirüs vakası görüldü Çin'de başlayan ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği koronavirüs vakası son olarak Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te 5 kişide görüldü. Acun Ilıcalı ise vakaların ardından nasıl önlemler alacağı konusunda bir açıklama yapmadı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs, 5 bin 400'ün üzerinde insanın hayatını kaybetmesine sebep oldu. Tüm dünyayı etkisi altına alan virüs Dominik Cumhuriyeti'nde de görüldü. Survivor çekimlerin gerçekleştiği Dominik'te ne tür önlemlerin alınacağı ise merak edilmeye başlandı.

DOMİNİK'TE 5 VAKA VAR

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve 200 bine yakın insana bulaşırken 5 bine yakın insanın ölümüne sebep olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) etkisini göstermeye devam ediyor. Virüsün başladığı Çin'de hayat normal seyrine geri dönerken vakaların arttığı ülkelerde geniş güvenlik önlemleri alınmaya başlandı. Koronavirüs son olarak Dominik Cumhuriyeti'nde görüldü. Dominik'te yaşayan 5 kişide virüs tespit edildi ve önlemler hat safhaya çıkarıldı.

ACUN SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Yıllardır Dominik Cumhuriyet'inde Survivor adlı yarışmasının çekimlerini gerçekleştiren televizyoncu Acun Ilıcalı'nın ne yapacağı ise henüz bilinmiyor. Ilıcalı, konu hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

YARIŞMADAN ELENEN İSİMLER NE YAPACAK?

Koronavirüs hakkında açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, virüsün yayılmaması için yut dışından gelen kişilerin 14 gün boyunca kendilerini evlerinde izole etmeleri gerektiğini söyledi. Koca'nın bu açıklamasının ardından Survivor'a veda edip Türkiye'ye geri gelmesi gereken yarışmacıların nasıl bir önlem alacağı ise merak konusu oldu. Survivor'da adaya son veda eden isim ise Ünlüler takımından İrem Akın olmuştu.