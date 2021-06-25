Survivor Uğurtan Dora kimdir? Uğurtan Dora kaç yaşında, aslen nerelidir?
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Survivor Uğurtan Dora kimdir? Uğurtan Dora kaç yaşında, aslen nerelidir?

Survivor Uğurtan Dora kimdir? Uğurtan Dora kaç yaşında, aslen nerelidir?
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Survivor'ın finaline kısa bir süre kala yarışmaya Gönüllüler takımında katılan ve elenen Uğurtan Dora internette en çok merak edilen konular arasında yer almaktadır. Survivor Uğurtan Dora kimdir? Uğurtan Dora kaç yaşında, aslen nerelidir?

Final öncesi Survivor Panorama programına konuk olan ve çarpıcı açıklamalarda bulunan Uğurtan Dora ile ilgili detaylı bilgilere ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

UĞURTAN DORA KİMDİR?

1984 yılında İstanbul'da doğan Uğurtan Dora,2000'de Saint Benoit Fransız lisesi ortaokul bölümünden mezun oldu. 2004'da ise Sakıp Sabancı Anadolu Lisesini bitirdikten sonra Dokuz eylül iktisat bölümünü kazandı.

Uğurtan Dora sutopu, jimnastik, kürek, basketbol, ve fitness Spor dallarıyla ilgileniyor. ENKA – TOFAŞ - Beykozspor'da lisanslı olarak basketbol geçmişi olan Uğurtan Dora, Fas, Cezayir, Tunus ve İran'da IMMİB ticaret heyeti ve bakanlar kurulu adına tercümanlık yapmıştır. Yves Rocher'da 2013-2018 yılları arasında yöneticilik yapan Uğurtan Dora, 2000 yılında bu yana 50'dan fazla reklamda rol almıştır.

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