Survivor Türkiye Yunanistan'da Adaya İlk Veda Eden İsim Belli Oldu

Geçtiğimiz günlerde yayınlanmaya başlayan TV8'in reyting rekortmeni yarışması Survivor Türkiye Yunanistan'da adaya ilk veda eden isim belli oldu.

TÜRK TAKIMINDAN ELEME ADAYI ÇIKMADI

Survivor'da bu hafta iki dokunulmazlık oyunu oynandı. Oynanan iki dokunulmazlık oyununu da Türkiye kazandı. Türkiye 2 zaferle takımını dokunulmazlık altına aldı. Bu nedenle Türkiye takımından bu hafta eleme adayı çıkmadı.

SURVİVOR'A VEDA EDEN İLK İSİM BELLİ OLDU

Survivor Türkiye Yunanistan takımından 3 eleme adayı belirlendi. Survivor'a bu akşam veda eden ilk isim Yunanistan takımından Demi Tsagonou oldu.