Survivor 2022 All Star sezona heyecanlı bir girişle başladı. Acun Ilıcalı ilk konseyde Survivor'ın yeni kurallarını açıklamıştı. Bunlardan biri de sürgün adası oldu. Peki, Survivor sürgün adası nedir? 2022 Survivor All Star kimler sürgün adasına gidiyor?

Survivor sürgün adası nedir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Acun Ilıcalı tarafından yapılan açıklamaya göre Survivor Sürgün kampının ismi değiştirildi. Yeni ismi ise Sürgün adası oldu. Peki, Survivor Surgün kampı ismi mi değişti, neden isim değiştirildi? Survivor Sürgün kampının yeni ismi Sürgün adası mı oldu? 2022 Survivor All Star kimler sürgün adasına gidiyor? merak edildi. İşte bilgiler...

SURVIVOR SÜRGÜN ADASI NEDİR?

Survivor 2022 All Star'ın ilk bölümünde Acun Ilıcalı yeni kuralları açıkladı. Survivor'da artık 'sürgün kampı' var. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takımdan eleme adayı seçilen kişi, eleme gününe kadar takım arkadaşlarından ayrı bir yerde kalacak ve oyunlara katılamayacak. Toplam 4 gün sürecek olan sürgün kampına her gün birer eleme adayı eklenerek toplam 4 kişi sürgün kampında yaşayacak. Beşinci günde ise 4 kişi arasından biri adaya veda edecek.

ACUN ILICALI AÇIKLADI

"Survivor'da bu yıl ilk haftaya mahsus olmak üzere 'sürgün kampını' başlatıyoruz. 3. ve 4. yarışmacı da sürgün kampına gittikten sonra bu 4 yarışmacıdan biri Survivor'a veda edecek. Hiçbir şekilde oyunlara girilemeyecek. 4 gün boyunca bu arkadaşlar kimseyle iletişim kurmayacak."

PERFORMANS BİRİNCİLERİNE AVANTAJ

Acun Ilıcalı ikinci değişikliği de şu sözlerle açıkladı: İkinci radikal değişiklik de şu artık performans birincilerine daha çok avantaj sağlıyoruz. Performansı iyi olan yarışmacılar dokunulmazlık sahibi olacak. Her hafta ilk dokunulmazlık akşamındaki konseye kadar son bir haftanın performansına bakacağız. Kendinizi güven altına alma şansınız olacak. Çok başarılıysanız Survivor'da elenme ihtimaliniz azalacak.

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