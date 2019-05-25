Survivor Sabriye, Sosyal Medya Hesabından Bikinili Pozunu Paylaştı
Survivor'a sonradan dahil olan ve geçtiğimiz hafta elenen Sabriye Şengül, bikinili pozunu takipçileriyle paylaştı.
Survivor'un sevilen yarışmacılarından olan Sabriye Şengül, sosyal medya hesabından takipçilerine bikinili sürpriz yaptı.
Sabriye Şengül, geçen hafta Survivor'dan elenen Yunan yarışmacı Ria ila deniz keyfi yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.
"SÜRPRİZ"
Sabriye, 404 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladığı Ria ile çekilen pozuna, "Sürpriz" notunu düştü.
İLK KEZ 2017'DE KATILMIŞTI
İlk kez 2017 yılında Survivor'da yarışan kickboksçu Sabriye Şengül, Survivor 2019'un kadrosuna sonradan katılmıştı.
YORUMLAR (15)
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ALLAH dibine kadar çirkin şansını yağdırmış. iğğğğCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Bikini zarif vücutlu kızlara yakışırCevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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SABRIYE O DOVMEYI KIME DOVDURDUN ALLAHIN VERDIGINI BEGENMEYENLER KENDINI AVUTUYOR AMA NAFILA GUZELMI OLMUS KARNIN SANKI AT TEPMIS GIBI BIRGUN SARKARSIN O DOVDURDUN HERYERIN OLUR CUKGACevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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OOOFFF. . . YERE YABAKAN YÜREK SEN NEYMİŞSİN BE SABRİYECevap Yaz 2 2 Yayından KaldırBALÇOVALI: Selam.Aslı hanım.Tüm 15 yorumu okumak için tıklayın2 Yayından Kaldır
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