Survivor Reşat elendi mi? Survivor Reşat kimdir? Reşat Hacıahmetoğlu nereli, kaç yaşında, mesleği ne?
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Survivor Reşat elendi mi? Survivor Reşat kimdir? Reşat Hacıahmetoğlu nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

Survivor Reşat elendi mi? Survivor Reşat kimdir? Reşat Hacıahmetoğlu nereli, kaç yaşında, mesleği ne?
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

Survivor Reşat Hacıahmetoğlu bu haftanın eleme adayı oldu. Eleme adaylarından birisi olan Reşat Hacıahmetoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne vatandaşlar tarafından merak edildi. Reşat Hacıahmetoğlu elendi mi? Survivor kim elendi? Reşat Hacıahmetoğlu hayatı ve biyografisi!

Bugün eleme konseyinde eleme adaylarından birisi adaya veda edecek. Eleme adaylarından olan Reşat Hacıahmetoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

20 NİSAN SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Eleme adayları Ünlüler takımından İlayda ve İsmail olurken, Gönüllüler takımından ise Dora ve Reşat aday olan isimler oldu.

  • 1. eleme adayı : Dora
  • 2. eleme adayı : İlayda
  • 3. eleme adayı : Reşat
  • 4. eleme adayı : İsmail

SURVİVOR REŞAT ELENDİ Mİ?

Elenen isim Reşat oldu.

Survivor Reşat elendi mi? Survivor Reşat kimdir? Reşat Hacıahmetoğlu nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

SURVİVOR REŞAT KİMDİR?

Survivor Reşat Karadenizli. Trabzonlu olan Reşat Hacıahmetoğlu 1990 doğumlu. Sosyal medyada yayınladığı videolar ile tanınmaktadır. 2016 yılında sosyal medyada tanınmaya başladı. Irmağa gidiyorum diye seslendiği videosu geniş kitlelere ulaştı. Sultan Reşat Hacıahmetoğlu, öğrenimine üniversite yıllarına Of'ta devam etti. Daha sonra Ordu Üniversitesi'nden mezun oldu. Lise bitene kadar karate ile ilgilenen Hacıahmetoğlu, sonrasında vücut geliştirme ile ilgilenmeye devam etti. Uzun süre özel bir şirkette çalışan Hacıahmetoğlu, Trabzon'da yaşıyor.

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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