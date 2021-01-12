Survivor Poyraz kimdir? Yiğit Poyraz kaç yaşında, nereli boyu kaç?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Survivor Poyraz kimdir? Yiğit Poyraz kaç yaşında, nereli boyu kaç?

12.01.2021 18:05 | Son Güncelleme: 12.01.2021 18:09
Survivor Poyraz kimdir? Yiğit Poyraz kaç yaşında, nereli boyu kaç?

Survivor yarışmacısı Poyraz merak edilen isimlerden biri oldu. Yiğit Poyraz bu yıl Gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alıyor. Başarılı sayıları ile gündeme gelen Survivor Poyraz kimdir? Yiğit Poyraz kaç yaşında, boyu kaç? olduğu merak ediliyor. İşte 1.80 boyunda olan yarışmacı hakkında bilgiler

iğit Poyraz, Survivor 2021'de Gönüllüler kadrosunda yer alıyor. Yarışmacı başarılı performansı ile dikkat çekiyor.26 Aralık 1994 doğumlu olan Survivor Poyraz 1.80 boyunda. 8 yaşından beri basketbol oynayan Yiğit Poyraz, 2 senedir ailesi ile birlikte İtalyan ve Amerikan markalar ağırlıklı olmak üzere tekstil mümessilliği yapıyor.

SURVİVOR YİĞİT POYRAZ KİMDİR?

Survivor 2021 yarışmacısı olan Yiğit Poyraz, arkadaşlarının kendisine soyadı ile hitap ettiği için kendisine Poyraz denildiğini açıkladı. 26 Aralık 1994 doğumlu olan Poyraz 1.80 boyunda. Aslen İzmirli olan yarışmacı Bodrum'da büyüdüğünü aktardı.

2009 yılında Robert Kolej'ini yatılı olarak kazanarak İstanbul'a yerleşti. 2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümü kazandı. 1 yıl boyunca Sydney Uni'de exchange programı ile eğitim aldı.

Survivor Poyraz kimdir, kaç yaşında Yiğit Poyraz boyu ile gündem oldu

8 yaşından beri basketbol oynayan Yiğit Poyraz, 2 senedir ailesi ile birlikte İtalyan ve Amerikan markalar ağırlıklı olmak üzere tekstil mümessilliği yapıyor. Başarılı isim fitness ile ilgileniyor.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Oğuzhan Koç Ajda Pekkan Mehmet Ali Erbil
Spor Erol Bulut Fatih Terim Mesut Bakkal Emre Taşdemir İsmail Kartal
Tüm Haberler Kaza Hisarcık Mesut Özil Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Survivor Poyraz kimdir? Yiğit Poyraz kaç yaşında, nereli boyu kaç? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.1.2021 18:23:41. #1.15#
title