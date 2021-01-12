Survivor Poyraz kimdir? Yiğit Poyraz kaç yaşında, nereli boyu kaç?

Survivor yarışmacısı Poyraz merak edilen isimlerden biri oldu. Yiğit Poyraz bu yıl Gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alıyor. Başarılı sayıları ile gündeme gelen Survivor Poyraz kimdir? Yiğit Poyraz kaç yaşında, boyu kaç? olduğu merak ediliyor. İşte 1.80 boyunda olan yarışmacı hakkında bilgiler

iğit Poyraz, Survivor 2021'de Gönüllüler kadrosunda yer alıyor. Yarışmacı başarılı performansı ile dikkat çekiyor.26 Aralık 1994 doğumlu olan Survivor Poyraz 1.80 boyunda. 8 yaşından beri basketbol oynayan Yiğit Poyraz, 2 senedir ailesi ile birlikte İtalyan ve Amerikan markalar ağırlıklı olmak üzere tekstil mümessilliği yapıyor.

SURVİVOR YİĞİT POYRAZ KİMDİR?

Survivor 2021 yarışmacısı olan Yiğit Poyraz, arkadaşlarının kendisine soyadı ile hitap ettiği için kendisine Poyraz denildiğini açıkladı. 26 Aralık 1994 doğumlu olan Poyraz 1.80 boyunda. Aslen İzmirli olan yarışmacı Bodrum'da büyüdüğünü aktardı.

2009 yılında Robert Kolej'ini yatılı olarak kazanarak İstanbul'a yerleşti. 2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümü kazandı. 1 yıl boyunca Sydney Uni'de exchange programı ile eğitim aldı.

Survivor Poyraz kimdir, kaç yaşında Yiğit Poyraz boyu ile gündem oldu

8 yaşından beri basketbol oynayan Yiğit Poyraz, 2 senedir ailesi ile birlikte İtalyan ve Amerikan markalar ağırlıklı olmak üzere tekstil mümessilliği yapıyor. Başarılı isim fitness ile ilgileniyor.