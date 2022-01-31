Survivor'da haftanın birincileri kimlerdir merak ediliyor. Performans birincileri o hafta dokunulmaz oluyor. Peki, Survivor Performans 1. si kim oldu? Ünlüler takımında performans birincisi kimdir? Gönüllüler takımında performans birincisi kimdir? İşte detaylar...

SURVİVOR PERFORMANS BİRİNCİLERİ KİMDİR?

Ünlüler takımında:

Batuhan 29 puanla Erkeklerde performans 1. si oldu.

Nagihan 28 puanla Kadınlarda performans 1. si oldu.

Gönüllüler takımında:

Ogeday 29 puanla Erkeklerde performans 1. si oldu.

Seda 43 puanla Kadınlarda performans 1. si oldu.

SURVİVOR ALL STAR KADROSU

Ünlüler

Çağan Atakan Arslan

Adem Kılıçcı

Nagihan Karadere

Aycan Yanaç

Barış Murat Yağcı

Merve Aydın

Batuhan Karacakaya

Sema Aydemir

Furkan Kızılay

Elif Yıldırım Gören

Sercan Yıldırım

Mert Öcal

Birsen Bekgöz

Parviz Abdullayev

Ayşıl Özaslan

Gönüllüler

Gökhan Keser

Ogeday Girişken

Evrim Keklik

Seda Ocak

Yasin Obuz

Anıl Berk Baki

Berkan Karabulut

Sude Burcu

Berna Keklikler

Sadık Ardahan Uzkanbaş

Nisa Bölükbaşı

Hikmet Tuğsuz

Yağmur Banda

Yunus Emre Özden

Gizem Kerimoğlu

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