Survivor Performans 1. si kim oldu? Ünlüler takımında performans birincisi kimdir? Gönüllüler takımında performans birincisi kimdir?
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Survivor performans 1. leri kimlerdir merak edildi. Performans birincileri 4. eleme adayını belirleyecek. Peki, Survivor Performans 1. si kim oldu? Ünlüler takımında performans birincisi kimdir? Gönüllüler takımında performans birincisi kimdir? Kadınlarda performans 1. si kimdir? Erkeklerde performans 1. si kimdir?
Survivor'da haftanın birincileri kimlerdir merak ediliyor. Performans birincileri o hafta dokunulmaz oluyor. Peki, Survivor Performans 1. si kim oldu? Ünlüler takımında performans birincisi kimdir? Gönüllüler takımında performans birincisi kimdir? İşte detaylar...
SURVİVOR PERFORMANS BİRİNCİLERİ KİMDİR?
Ünlüler takımında:
- Batuhan 29 puanla Erkeklerde performans 1. si oldu.
- Nagihan 28 puanla Kadınlarda performans 1. si oldu.
Gönüllüler takımında:
- Ogeday 29 puanla Erkeklerde performans 1. si oldu.
- Seda 43 puanla Kadınlarda performans 1. si oldu.
SURVİVOR ALL STAR KADROSU
Ünlüler
Çağan Atakan Arslan
Adem Kılıçcı
Nagihan Karadere
Aycan Yanaç
Barış Murat Yağcı
Merve Aydın
Batuhan Karacakaya
Sema Aydemir
Furkan Kızılay
Elif Yıldırım Gören
Sercan Yıldırım
Mert Öcal
Birsen Bekgöz
Parviz Abdullayev
Ayşıl Özaslan
Gönüllüler
Gökhan Keser
Ogeday Girişken
Evrim Keklik
Seda Ocak
Yasin Obuz
Anıl Berk Baki
Berkan Karabulut
Sude Burcu
Berna Keklikler
Sadık Ardahan Uzkanbaş
Nisa Bölükbaşı
Hikmet Tuğsuz
Yağmur Banda
Yunus Emre Özden
Gizem Kerimoğlu
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