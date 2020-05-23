Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü
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Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü

Survivor 2020'nin Gönüllüler takımında yer alan Nisa'nın, kampta herkes uyurken kamera karşısına geçip yaptığı ilginç yüz mimikleri izleyenleri hem şaşırttı hem de güldürdü.

Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü
23.05.2020 10:30 | Son Güncelleme: 23.05.2020 10:33

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020'nin Gönüllüler takımında yer alan Nisa'nın barakada çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Televizyonda yayınlanmayan görüntüler sadece Acun Medya'nın kendi sitesinde yayınlandı.

KAMERA KARŞISINDA YAPTIĞI MİMİKLERİ GÜLDÜRDÜ

Yarışmadaki başarısının yanı sıra sürekli morali bozulan hatta sık sık yarışmadan çekilmeyi düşünen Nisa, geçtiğimiz gece herkes barakada uyurken bir anda üzerine çarşaf sararak kamera karşısına geçti. Önce olduğu yerde dikilen, sonrasında ise barakayı kaydeden kameranın önüne yaklaşarak yüzünü şekilden şekle sokan Survivor Nisa'nın bu görüntülerini herkesi şaşırttı. Zaman zaman oyuna çıkmayan ve mutsuz halleriyle gündeme gelen Nisa bu halleriyle hayranlarını güldürdü.

Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü
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