Survivor ne zaman bitecek, final ne zaman?

Survivor ne zaman bitecek, final ne zaman?
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1 Ocak 2025'te TV8 ekranlarında yayın hayatına başlayan Survivor All Star yarışmasında finale kısa bir süre kaldı. Peki, Survivor ne zaman bitecek, final ne zaman?

TV8'in fenomen yarışma programı Survivor All Star 2025, nefes kesen mücadeleleriyle milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Peki, Survivor ne zaman bitecek, final ne zaman?

SURVİVOR NE ZAMAN BİTECEK?

Survivor All Star 2025'in final tarihi, Acun Medya tarafından henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak, geçmiş sezonlara bakıldığında Survivor genellikle 5-6 aylık bir yayın sürecinin ardından haziran veya temmuz aylarında final yapıyor.

Survivor Panorama yorumcusu Hakan Hatipoğlu, canlı yayında yaptığı açıklamayla final takvimini duyurdu.

'4-5 Haziran'da İstanbul'da finallerimiz var. 5 Haziran'da Survivor şampiyonu belli olacak' sözleriyle yarışmanın bitiş çizgisini resmen ilan etti.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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