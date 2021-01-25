Survivor Melis kimdir? Survivor 2021 yarışmacısı Melis Sezer kimdir, kaç yaşında, mesleği ne?
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Survivor Melis kimdir? Survivor 2021 yarışmacısı Melis Sezer kimdir, kaç yaşında, mesleği ne?

25.01.2021 18:15 | Son Güncelleme: 25.01.2021 18:19
Survivor Melis kimdir? Survivor 2021 yarışmacısı Melis Sezer kimdir, kaç yaşında, mesleği ne?

Survivor 2021 ünlüler kadrosundakilerinden biride Melis Sezer oldu. Survivor 2021 sezonunda sporcu ve ünlü isimler yer almakta. Tenisçi Melis Sezer, Survivor ünlüler kadrosunda yerini aldı. Peki ama Survivor Melis kimdir? Survivor 2021 yarışmacısı Melis Sezer kimdir, kaç yaşında, mesleği ne?

Melis Sezer Survivor 2021 Ünlüler kadrosuna dahil oldu. Survivor 2021 Cumartesi akşamı başlıyor. Peki ama tenis kortlarında ilklere imza atan Melis Sezer kimdir?

SURVİVOR MELİS KİMDİR?

Melis Sezer, 2010 yılında Avustralya Açık Grand Slam Gençler Turnuvası'na ana tablodan katılmaya hak kazanan ilk Türk tenisçi oldu. SurvivorMelis Sezer, 2 Haziran 1993 tarihinde İzmir'de doğdu. Türk millî tenisçi Melis Sezer, Enka Spor Kulübü oyuncusudur.

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