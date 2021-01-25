Survivor Melis kimdir? Survivor 2021 yarışmacısı Melis Sezer kimdir, kaç yaşında, mesleği ne?

Survivor 2021 ünlüler kadrosundakilerinden biride Melis Sezer oldu. Survivor 2021 sezonunda sporcu ve ünlü isimler yer almakta. Tenisçi Melis Sezer, Survivor ünlüler kadrosunda yerini aldı. Peki ama Survivor Melis kimdir? Survivor 2021 yarışmacısı Melis Sezer kimdir, kaç yaşında, mesleği ne?