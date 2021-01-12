Survivor kim kazandı, kim elendi? Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlık kim aldı?

Yeni sezonuyla nefes kesen Survivor 2021 yeni bölümleri ekrana geliyor. Ünlüler ve gönüllüler takımı dokunulmazlık oyunu ile kozlarını paylaştı ve kaybeden taraf gönüllüler oldu. Kullanıcılar, 'ilk eleme adayı kim oldu?' sorusuna yanıt arıyor. Survivor kim kazandı, kim elendi? Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlık kim aldı?

Gönüllüler takımı ilk dokunulmazlık oyununu kaybederek ilk isimi eleme potasına gönderdi. 11 Ocak Pazartesi ikinci eleme adayı için ada konseyinde olan takım yine gönüllüler oldu. Ünlülerde ise Cemal Hünal'ın rahatsızlığı izleyiciye 'diskalifiye mi olacak?' sorusunu sordurdu. Ancak Reşat Hacıahmetoğlu'nın ayağındaki sakatlığın durumuna göre yarışmaya veda edebileceği gündeme geldi.

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor 2021 sezonunda dokunulmazlık heyecanı sürüyor. İkinci dokunulmazlık oyununu İlayda Şeker'in sayısı ile ünlüler takımı kazandı ve gönüllüler ikinci eleme adayını çıkardı. Survivor adasından ayrılması istenen ikinci aday ise Dora oldu.

2021 SURVİVOR ELEME ADAYLARI

Yarışmanın geçtiğimiz akşam gerçekleştirilen ilk dokunulmazlık oyunu TV8'de ekrana geldi. Oyunu kaybeden gönüllüler oldu ve ilk eleme adayını çıkardı. Buna göre Survivor adasına veda edebilecek ilk isim Sena oldu. İkinci eleme adayı olarak gönüllüler Dora'yı yazdı.

SURVİVOR 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



