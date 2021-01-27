Survivor kim elendi? 26 Ocak Survivor EXXEN SMS sıralaması sonucu elenen isim kim oldu?

Survivor kim elendi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2021'de eleme heyecanı yaşanıyor. Ünlüler ve Gönüllüler arasında oynanan dokunulmazlık oyununu sonucu Survivor kim elendi? 26 Ocak Survivor EXXEN SMS sıralaması sonucu elenen isim kim oldu?

Survivor 2021 yarışmasında 26 Ocak 2021 akşamı eleme gecesi yaşanıyor. Konseyde bir kişinin eleneceği belirtildi. Peki ama Salı akşamı Survivor'da kim elendi? 26 Ocak Survivor EXXEN SMS sıralaması sonucu elenen isim kim oldu?

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Gönüllüler takımında Aleyna'nın adı yazılmıştı. Ünlüler takımında ise İlayda eleme adayı olarak gösterilmişti. SMS oylamasında Gönüllüler takımından Poyraz, Ünlüler takımından İsmail birinci oldu. Poyraz Duygu'nun İsmail ise Bahar'ın adını eleme adayı olarak gösterdi. Elenen isim Bahar oldu.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?



Geçtimiz gün oynanan dokunulmazlık mücadelesinde kazanan taraf ünlüler takımı oldu. Haftanın ilk dokunulmazlığını kaybeden gönüllüler takımı ise eleme adayı için konseye çıkacak...

Haftanın ilk eleme adayı gönüllüler takımından Aleyna oldu...

Bu akşamki dokunulmazlık mücadelesinin kazananı Gönüllüler takımı oldu.

Yapılan oylama sonucunda Ünlüler takımından çıkan haftaının ikinci adayı ise İlayda Şeker oldu.

SURVİVOR'DA GEÇTİĞİMİZ HAFTA KİM ELENDİ?



Yapılan oylama sonucunda adaya veda eden isim Sancakay oldu.

İPLER GERİLDİ!



Survivor 2021 Ünlüler ve Gönüllüler takımı dokunulmazlık mücadelesinde geçtiğimiz akşam ipler gerildi. Çağrı Atakan'ın gönüllüler takımından bir kişiye "Senin sahte olduğunu biliyorum" demesi ile oyun alanı birden karışıyor.

Çağrı'ya tepki gösteren Poyraz'ın "Abi demek yok artık sana. Terbiyesizlik yapana abi yok." demesi ise büyük kavganın fitilini ateşliyor. Bir anda başlayan hararetli tartışmada Çağrı gönüllülerin üzerine yürüdü. Takım arkadaşlarının sakinleştirmeye çalıştığı Atakan'ın ilginç tavırları dikkat çekti.

Dora, Poyraz ve Çağrı arasında yaşanan gerginliğin sonunda diskalifiyenin olup olmayacağının ise yeni bölümde netleşmesi bekleniyor.

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