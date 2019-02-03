Survivor'ın İlk Bölümünde Kazanan Türkiye Oldu

TV8 ekranlarının en sevilen yarışması Survivor, dün akşam 13'üncü sezonun ilk bölümüyle sevenleriyle buluştu. Yarışmadaki ilk erzak ve baraka ödüllü oyununu kazanan ise Türkler oldu.

"EN ZOR SEZON OLACAK"

Survivor Türkiye-Yunanistan'da ilk oyun öncesi Acun Ilıcalı, yarışmacılara konuşarak Survivor'ın son yıllardaki en zor sezonu olacağını söyledi.

BARAKA VE ERZAK İÇİN KIYASIYA YARIŞTILAR

2 Şubat Cumartesi günü ilk bölümü ile TV8 ekranlarına gelen Survivor Türkiye- Yunanistan yarışmasında kazanan Türkiye oldu. Survivor Türkiye-Yunanistan'da ilk oyun büyük heyecana sahne oldu. Yarışmacılar baraka ve erzak için kıyasıya mücadele ettiler. Survivor Türkiye Yunanistan yarışmasında ödül oyununda her iki takım denizde bulunan salıya koştu. Daha sonra denizde bulunan salıyı karaya çekmek için mücadele ettiler. Salı karaya ilk getiren takım Türkiye oldu. Daha sonra sepete top atma oyunu oynandı. Türkiye 12, Yunanistan 9 topu sepete attı.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ödül oyununun ardından ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Her iki takım da kazanmak için büyük mücadele gösterdi. Kimi zaman beraberlik sağlandı. Dokunulmazlık oyununu da Türkiye kazandı.