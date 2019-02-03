Survivor'ın İlk Bölümünde Kazanan Türkiye Oldu
Ekranların en sevilen yarışmalarının başında gelen Survivor dün akşam ilk bölümüyle ekranlarda geldi. Yarışmadaki Türkiye-Yunanistan arasındaki ilk mücadelenin galibi ise Türkiye oldu.
TV8 ekranlarının en sevilen yarışması Survivor, dün akşam 13'üncü sezonun ilk bölümüyle sevenleriyle buluştu. Yarışmadaki ilk erzak ve baraka ödüllü oyununu kazanan ise Türkler oldu.
"EN ZOR SEZON OLACAK"
Survivor Türkiye-Yunanistan'da ilk oyun öncesi Acun Ilıcalı, yarışmacılara konuşarak Survivor'ın son yıllardaki en zor sezonu olacağını söyledi.
BARAKA VE ERZAK İÇİN KIYASIYA YARIŞTILAR
2 Şubat Cumartesi günü ilk bölümü ile TV8 ekranlarına gelen Survivor Türkiye- Yunanistan yarışmasında kazanan Türkiye oldu. Survivor Türkiye-Yunanistan'da ilk oyun büyük heyecana sahne oldu. Yarışmacılar baraka ve erzak için kıyasıya mücadele ettiler. Survivor Türkiye Yunanistan yarışmasında ödül oyununda her iki takım denizde bulunan salıya koştu. Daha sonra denizde bulunan salıyı karaya çekmek için mücadele ettiler. Salı karaya ilk getiren takım Türkiye oldu. Daha sonra sepete top atma oyunu oynandı. Türkiye 12, Yunanistan 9 topu sepete attı.
DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Ödül oyununun ardından ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Her iki takım da kazanmak için büyük mücadele gösterdi. Kimi zaman beraberlik sağlandı. Dokunulmazlık oyununu da Türkiye kazandı.
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Hatice kaşınma canım benim. Ailenin dizinin dibinden ayrılma.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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70 yasindayim ve survjvori keyifle ve heyecanla izliyorumCevap Yaz 1 5 Yayından Kaldır
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Yil 2070 tv de surviver hemen ardindan çarkıfelek en sevilen şarkılarıyla hemen ardindan Ajda PekkanCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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Hakikaten bu saçmalığı izleyen oluyormu hala ya bide şarkı yarışması var ne saçma ucuz şeylerCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Rabbim TÜRKİYEMİZE güç kuvvet huzur birlik ve beraberlik versin yardımcı olsunCevap Yaz 5 3 Yayından Kaldır