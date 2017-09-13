Survivor'ın Eski Yarışmacısı Fulya Keskin, TV8'de Program Yapacak

Sporcu kimliğiyle tanınan, Survivor'ın eski yarışmacılarından Fulya Keskin, önceki gün Bebek'te objektiflere takıldı.

"PROJE BİRAZ GİZLİ"

Yürüyüş yaptığını söyleyen model Fulya Keskin, şu ifadelere yer verdi: "Yeni bir proje için bol bol pilates ve spor yapıyorum. Bu proje biraz gizli. O yüzden şimdi bol bol antreman yapıyorum.



"ÇOK SIKI ANTRENMAN YAPIYORUM"

Survivor'ın devamında bir şey olacak. Acun Medya ile olacak. Proje ekim ortasında hayata geçecek. O yüzden rakiplerim olacağı için çok sıkı antreman yapıyorum."



