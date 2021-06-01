Survivor iletişim oyununu kim kazandı? Survivor iletişim oyunu ödülü ne? 1 Haziran iletişim oyununu hangi takım kazandı?
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Survivor iletişim oyununu kim kazandı? Survivor iletişim oyunu ödülü ne? 1 Haziran iletişim oyununu hangi takım kazandı?

Survivor iletişim oyununu kim kazandı? Survivor iletişim oyunu ödülü ne? 1 Haziran iletişim oyununu hangi takım kazandı?
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Survivor iletişim oyununu kim kazandı? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2021'de iletişim ödülü heyecanı yaşanıyor. Survivor iletişim oyununu kim kazandı? Survivor iletişim oyunu ödülü ne?

Survivor iletişim oyununu kim kazandı? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2021'de iletişim ödülü heyecanı yaşanıyor. Survivor iletişim oyununu kim kazandı? Survivor iletişim oyunu ödülü ne?

SURVIVOR İLETİŞİM OYUNUNU KİM ALDI?

1 Haziran tarihinde yayınlanan Survivor yarışmasında iletişim oyunu oynandı. Devam eden iletişim oyununda mavi takım 3-0 önde devam ediyor.

SURVIVOR YARIŞMACILARI

Mavi takım: Poyraz, Ayşe, Dora, Steven

Kırmızı takım: Aleyna Kalaycıoğlu, Aleyna Çalışkan, İsmail, Batuhan, Berkay

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Survivor iletişim oyununu kim kazandı? Survivor iletişim oyunu ödülü ne? 1 Haziran iletişim oyununu hangi takım kazandı? - Haberler
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