Survivor hangi günler var? 2021 Survivor yeni bölüm ne zaman, bu akşam yok mu?
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Survivor hangi günler var? 2021 Survivor yeni bölüm ne zaman, bu akşam yok mu?

19.02.2021 18:16 | Son Güncelleme: 19.02.2021 18:20
Survivor hangi günler var? 2021 Survivor yeni bölüm ne zaman, bu akşam yok mu?

Survivor hangi günler var? Survivor hangi günler var merak edilmeye başladı. Survivor 2021'in 19 Şubat tarihli yayın akışında yer almaması 2021 Survivor yeni bölüm ne zaman, bu akşam yok mu şeklinde merak edildi. Survivor, haftanın belirli günlerinde yayınlanacak.

Ünlüler ve Gönüllüler konseptiyle yayınlanan Survivor, belirlenen günlerde izleyicilerle buluşacak. 9 Ocak'ta ekran macerasına başlayan Survivor, cumartesi, pazar, pazartesi, salı, perşembe olmak üzere haftanın 5 günü yayınlanacak.

SURVIVOR HANGİ GÜNLER VAR 2021?

Survivor 2021 Tv8 ekranlarında izleyiciyle buluştu.Survivor, cumartesi, pazar, pazartesi, salı, perşembe olmak üzere haftanın 5 günü yayınlanacak.

SURVİVOR HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

9 Ocak Cumartesi akşamı yeni sezonuna başlayan Survivor 2021 Tv8 kanalında saat 20.00'de yayınlanacak.

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