Survivor Gonca Kakar kimdir? Kaç yaşında, mesleği nedir? Gonca Kakar hakkında merak edilenler
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Survivor Gonca Kakar kimdir? Kaç yaşında, mesleği nedir? Gonca Kakar hakkında merak edilenler

08.02.2021 15:48 | Son Güncelleme: 08.02.2021 15:51
Survivor Gonca Kakar kimdir? Kaç yaşında, mesleği nedir? Gonca Kakar hakkında merak edilenler

Survivor 2021 yarışmacıları arasında bulunan Gonca Kakar kimdir, kaç yaşında ve nereli? Survivor'ın yeni yarışmacısı olan Gonca Kakar, Ünlüler takımında mücadele etmektedir. Peki, Survivor Gonca kimdir? Kaç yaşında, mesleği nedir? Survivor Gonca boyu, yaşı nedir? Gonca Kakar hakkında merak edilenler

Survivor Gonca Kakar, Survivor 2021 kadrosunda Ünlüler takımı yarışmacıları arasında yer alıyor. Yedeklerden yarışmaya dahil olan Gonca, 1 Temmuz 1989 doğumlu. Yarışmacı, Mersin Üniversitesi mezunu.

SURVİVOR GONCA KİMDİR?

Survivor yarışmacılarından biri olan Gonca Kakar, 1 Temmuz 1989 doğumlu. Beden eğitimi öğretmeni ve pilates eğitmeni olan Gonca, Mersin Üniversitesi mezunu. Yeni yarışmacısının yaptığı sporlar arasında dalış yapmakta yer alıyor. Yedeklerden Ünlüler takımına katılan Gonca , 1.77 boyunda ve 64 kilogram ağırlığında.

Gonca Kakar, 1.77 boyunda ve 64 kilogram ağırlığında. Dalış yapmak, kitap okumak, yeni müzikler ve yerler keşfetmenin vazgeçilmezleri olduğunu söylemektedir.

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