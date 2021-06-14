Survivor finali ne zaman 2021? Survivor ne zaman bitecek?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Survivor finali ne zaman 2021? Survivor ne zaman bitecek?

Survivor finali ne zaman 2021? Survivor ne zaman bitecek?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Bu sezon kıyasıya rekabetin yaşandığı, heyecanın eksik olmadığı Survivor yarışmasında sonlara gelindi. Peki, Survivor finali ne zaman 2021? Survivor ne zaman bitecek? Survivor Ayşe! Survivor Poyraz! Survivor Aleyna!

Bu sezon kıyasıya rekabetin yaşandığı, heyecanın eksik olmadığı Survivor yarışmasında sonlara gelindi. Peki, Survivor finali ne zaman 2021? Survivor ne zaman bitecek? Survivor Ayşe! Survivor Poyraz! Survivor Aleyna!

SURVIVOR FİNALİ NE ZAMAN?

Şubat ayından bu yana ekranlarda olan Survivor için final tarihi için arayışlar başladı. Şubat ayından bu yana ekranlarda olan Survivor için final tarihi için arayışlar başladı.

Geçtiğimiz yıl yarışmanın finali 13-14 Temmuz tarihlerinde yapılmıştı. 2021'de de 10-20 Temmuz tarihlerde yapılması bekleniyor. Konuyla ilgili olarak resmi açıklamayı Acun Ilıcalı yapacak.. Survivor büyük ödülü birinciye verilecek olan ödül henüz belli olmadı. Bununla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hazal Kaya Enis Arıkan Sarp Akkaya İbrahim Tatlıses
Spor Diego Şenol Güneş Yiğit Şardan Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Survivor finali ne zaman 2021? Survivor ne zaman bitecek? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.6.2021 00:19:48. #1.15#

title