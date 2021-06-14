Survivor finali ne zaman 2021? Survivor ne zaman bitecek?

Bu sezon kıyasıya rekabetin yaşandığı, heyecanın eksik olmadığı Survivor yarışmasında sonlara gelindi. Peki, Survivor finali ne zaman 2021? Survivor ne zaman bitecek? Survivor Ayşe! Survivor Poyraz! Survivor Aleyna!

Bu sezon kıyasıya rekabetin yaşandığı, heyecanın eksik olmadığı Survivor yarışmasında sonlara gelindi. Peki, Survivor finali ne zaman 2021? Survivor ne zaman bitecek? Survivor Ayşe! Survivor Poyraz! Survivor Aleyna!

SURVIVOR FİNALİ NE ZAMAN?

Şubat ayından bu yana ekranlarda olan Survivor için final tarihi için arayışlar başladı. Şubat ayından bu yana ekranlarda olan Survivor için final tarihi için arayışlar başladı.

Geçtiğimiz yıl yarışmanın finali 13-14 Temmuz tarihlerinde yapılmıştı. 2021'de de 10-20 Temmuz tarihlerde yapılması bekleniyor. Konuyla ilgili olarak resmi açıklamayı Acun Ilıcalı yapacak.. Survivor büyük ödülü birinciye verilecek olan ödül henüz belli olmadı. Bununla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.