Survivor Evrim kimdir? Evrim Keklik kaç yaşında, nereli, boyu kaç? 2022 Evrim Keklik Instagram hesabı nedir? Evrim Keklik kimdir?
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Survivor Evrim kimdir? sorusu survivor izleyicleri tarafından merak ediliyor. 2022 Survivor All Star ekibine dahil olan Evrim Keklik başarısı sayesinde seyircinin takdirini toplamıştır. Yeni sezon da All Star ekibine katılan başarılı ve hırslı yarışmacı kimdir izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Survivor Evrim kimdir? Evrim Keklik kimdir? Evrim Keklik kaç yaşında, nereli, boyu kaç? 2022 Evrim Keklik Instagram hesabı nedir? İşte detaylar haberimizde...
2022 Survivor All Star yeni sezon ekibine dahil olan isimlerden biri de Evrim Keklik, Survivor seyircisinin yoğun ilgisini çekmektedir. Başarılı yarışmacı, herkes tarafından merak edilmektedir. Survivor yarışmasından Evrim Keklik başarısı sayesinde seyircinin takdirini toplamıştır. Yeni sezon da All Star ekibine katılan başarılı ve hırslı yarışmacı kimdir izleyiciler tarafından merak ediliyor. 2022 Survivor All Star ekibine dahil olan Evrim Keklik, gönüllüler takımında yer almaktadır. Survivor Evrim kimdir? Evrim Keklik kimdir? Evrim Keklik kaç yaşında, nereli, boyu kaç? 2022 Evrim Keklik Instagram hesabı nedir? Detaylar haberimizde..
Evrim Keklik, 2022'de de Survivor 2022: All Star yarışmasında mücadele edecektir.
- Doğum günü: 14 Mart 1991
- Yaş: 31
- Doğum yeri: İstanbul
Evrim Keklik voleybolcu, televizyon kişisidir. Baba tarafından aslen Çankırılıdır. Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunudur. Daha sonra voleybola ara vermeden 10 yıl devam eden Keklik, Galatasaray'a transfer olmuştur. Evrim Keklik yaşadığı sakatlık nedeniyle, omuzda oluşan sakatlığın tedavisi uzun sürdü ve voleybola ara vermek zorunda kaldı. Bununla beraber, Ankara Gazi Üniversitesi Besyo bölümünde eğitimini bitirmiştir.
Evrim Keklik'in instagram hesap adı @evrimkeklik 'dir. İnstagram'da 578 bin takipçisi bulunmaktadır.