Survivor Duygu kimdir? Survivor Duygu kaç yaşında, mesleği ne?

Survivor 2021'e yedek oyunculardan katılan Survivor Duygu izleyicilerin merak konusu oldu ve Duygu hakkında Survivor Duygu kaç yaşında, mesleği ne gibi soruların yanıtları merak edildi.

SURVİVOR DUYGU KİMDİR?

Survivor Duygu Serap Yalman, crosfitter, fitness, atletizm ve kickbokss ile ilgileniyor. Aynı zamanda dnasçı olan Survivor Duygu, sosyal medyada "duyguserapsalman" hesabından paylaşımlar yapıyor.