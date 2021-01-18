Survivor Duygu kimdir? Survivor Duygu kaç yaşında, mesleği ne?
18.01.2021 09:44 | Son Güncelleme: 18.01.2021 09:48
Survivor 2021'e yedeklerden katılan Duygu Serap Yalman hakkında detaylı araştırmalar yapılıyor. Peki, Survivor Duygu kimdir? İşte, Survivor Duygu'in merak edilenleri…
Survivor 2021'e yedek oyunculardan katılan Survivor Duygu izleyicilerin merak konusu oldu ve Duygu hakkında Survivor Duygu kaç yaşında, mesleği ne gibi soruların yanıtları merak edildi.
SURVİVOR DUYGU KİMDİR?
Survivor Duygu Serap Yalman, crosfitter, fitness, atletizm ve kickbokss ile ilgileniyor. Aynı zamanda dnasçı olan Survivor Duygu, sosyal medyada "duyguserapsalman" hesabından paylaşımlar yapıyor.