Survivor Dora kimdir? Survivor Dora kaç yaşında, nereli?

Survivor 2021 yarışmacıları arasında yer alan Survivor Dora ile ilgili meraklı arayış sürüyor. Survivor 2021'in ikinci eleme adayı olarak seçilen Dora'nın gerçek adı merak ediliyor. Aynı zamanda Survivor Dora, bora nereli soruları da peş peşe araştırılıyor. Survivor Dora kimdir, kaç yaşında? Survivor Dora gerçek adı ne? Dora ne demek?

Survivor 2021 yarışmacıları arasında yer alan Survivor Dora ile ilgili meraklı arayış sürüyor. Survivor 2021'in ikinci eleme adayı olarak seçilen Dora'nın gerçek adı merak ediliyor. Aynı zamanda Survivor Dora, bora nereli soruları da peş peşe araştırılıyor. Survivor Dora kimdir, kaç yaşında? Survivor Dora gerçek adı ne? Dora ne demek?

SURVIVOR DORA KİMDİR?

Survivor 2021 kadrosunda yer alacağı açıklanan Uğurtan Dora'nın hayatıyla ilgili ilk olarak kaç yaşında olduğu bilgisini verelim. Survivor yarışmacısı Uğurtan Dora, 7 Kasım 1984 İstanbul'un Şişli semtinde doğmuştur. Uğurtan Dora 37 yaşındadır. Bu bilgilerin ardından Survivor Uğur ile ilgili diğer bilgilere geçelim. İşte Uğurtan Dora'nın eğitim ve öğretim hayatına dair ayrıntılar…Survivor Dora'nın gerçek adı Uğurtan, soyadı ise Dora'dır.

SURVIVOR DORA EĞİTİMİ

2000'de Saint Benoit Fransız Lisesi ortaokul bölümünden mezun olan Survivor Uğurtan Dora, 2004 yılında Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi'ni tamamladı. Survivor Uğurtan Dora, yüksek öğrenimini ise Dokuz Eylül Üniversitesi'nde İktisat bölümünde yaptı.