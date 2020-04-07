Survivor'daki yemek ödülünü eksik bulan Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya seslendi: Cimrilik yapıyorsun Survivor hayranı olan Demet Akalın, dün akşam yayınlanan bölümde Gönüllülerin kazandığı şiş kebabın yanında pilav olmadığı için "Patron cimrilik yapıyorsun" diyerek Acun Ilıcalı'ya seslendi.

Koronavirüs salgını nedeniyle ailesiyle birlikte evde olan Demet Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Survivor hayranı olan Akalın, dün akşam yayınlanan bölümdeki yemek ödülünü eksik bulunca Acun Ilıcalı'ya çıkıştı.

ŞİŞ KEBAP İÇİN KIYASIYA YARIŞTILAR

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Ünlüler ile Gönüllüler arasında yapılan yarışmanın ardından takımlar, ödül oyununda kumda hentbol oynayarak şiş kebap ödülünü kazanmaya çalıştı. Oyunu 3-0 kazanan takım Gönüllüler oldu.

"CİMRİLİK YAPIYORSUN PATRON"

Yarışmayı yakından takip eden Demet Akalın ise kebabın yanında pilav olmadığını öğrenince Ilıcalı'ya gönderme yaptı. Instagram hesabından yarışmadan bir kareyi paylaşarak Acun Ilıcalı'yı etiketleyen Akalın, "Bulgur pilavı eksik; bulgur pilavı eksik. Ödülde bulgur pilavı vardı. Patron cimrilik yapıyorsun" ifadelerini kullandı.