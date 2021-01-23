Survivor'da yarışan Emin Günenç'in 'Ben Bilmem Eşim Bilir' programına katıldığı ortaya çıktı
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Survivor'da yarışan Emin Günenç'in 'Ben Bilmem Eşim Bilir' programına katıldığı ortaya çıktı

23.01.2021 19:46 | Son Güncelleme: 23.01.2021 19:50
Survivor'da yarışan Emin Günenç'in 'Ben Bilmem Eşim Bilir' programına katıldığı ortaya çıktı

Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Emin Günenç hakkında şaşırtan gerçeğe Snob Magazin ulaştı. Günenç'in yıllar önce İlker Ayrık'ın sunduğu 'Ben Bilmem Eşim Bilir' programına katıldığı ortaya çıktı. İşte o kareler...

Snob Magazin'de yer alan habere göre; 1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Emin Günenç, Survivor 2021'de gösterdiği performansla adından söz ettiriyor.

Survivor Emin Günenç ile ilgili bilinmeyen bir gerçek ortaya çıktı.

Kaynak: Snob Magazin

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