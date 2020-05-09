Survivor'da peş peşe oyun kaybeden Aycan, pes etti: Benim için buraya kadarmış
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Survivor'da peş peşe oyun kaybeden Aycan, pes etti: Benim için buraya kadarmış

Survivor'da peş peşe oyun kaybeden Aycan, pes etti: Benim için buraya kadarmış
09.05.2020 15:14 | Son Güncelleme: 09.05.2020 15:19

Survivor 2020'de ödül oyununu kaybeden Ünlüler takımından Aycan, diğer yarışmacılara karşı peş peşe oyun kaybedince "Benim Survivor'ım buraya kadarmış" diyerek pes ettiğini söyledi.

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020, dün akşam 70. bölümüyle ekrana geldi. Ödül oyununda ünlüler ve gönüllüler takımları, orman evinde bir gün geçirmek, akşam yemeği ve pasta ödülü için yarıştı. Son günlerde morali bozuk olan ve üst üste oyun kaybeden Aycan ise isyan etti.

"BENİM SURVIVOR'IM BURAYA KADARMIŞ"

Gönüllülere karşı oyunu kaybeden Ünlüler takımı büyük üzüntü yaşadı. Oyun sonrasında adeta çöküp kalan Aycan Yanaç takım arkadaşı Elif'e içini döktü. Moral bozukluğu yaşayan Aycan'ın "Bitmedi artık ya. Bundan sonra istesem de güçlü kalamam. Benim Survivor'ım buraya kadarmış" sözleri Elif'i de şaşırttı.

Survivor'da peş peşe oyun kaybeden Aycan, pes etti: Benim için buraya kadarmış

ARKADAŞINDAN ALDIĞI ŞİFRELİ MESAJLA SARSILDI

Survivor'da geçtiğimiz haftalardaki iletişim ödülünde dışarıdaki arkadaşlarından şifreli haber alan Aycan Yanaç uzun süre bunun üzüntüsünü yaşamıştı. Aycan'ın keyifsiz olduğunu gözlemleyen Acun Ilıcalı da şifreli konuşmanın sırrını çözmüştü. Aycan Almanya'daki sevgilisiyle ilgili aldığı haberden sonra yaşadığı moral bozukluğunu uzun süre üstünden atamamıştı. İlerleyen günlerde ise Acun Ilıcalı bir daha ki iletişim ödülünde isterse arkadaşıyla görüşebileceğini söylemişti.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Magazin Manşet

Haberler

Yasak Elma, Baraj ve Öğretmen dizilerinin bayram sonrası sete devam etme kararı iptal edildi Magazin
Yasak Elma, Baraj ve Öğretmen dizilerinin bayram sonrası sete devam etme kararı iptal edildi
Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz Magazin
Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz
'Kıvanç'la öpüşeceğim için uyuyamadım' diyen isme bir de şimdi bakın! Magazin
"Kıvanç'la öpüşeceğim için uyuyamadım" diyen isme bir de şimdi bakın!
Acun Ilıcalı, yarışma esnasında Evrim'e bağıran Yasin'i oyundan kovdu Magazin
Acun Ilıcalı, yarışma esnasında Evrim'e bağıran Yasin'i oyundan kovdu
Yıllar sonra bir araya gelen Kavak Yelleri oyuncuları, Pinhani'nin şarkısına klip çekti Magazin
Yıllar sonra bir araya gelen Kavak Yelleri oyuncuları, Pinhani'nin şarkısına klip çekti
Oyuncu Burak Deniz, seyir halindeyken motosiklet sürücüsüne çarptı Magazin
Oyuncu Burak Deniz, seyir halindeyken motosiklet sürücüsüne çarptı
Adı kahine çıkan Simpsonlar'ın katil arıları da önceden bildiği iddia edildi
Adı kahine çıkan Simpsonlar'ın katil arıları da önceden bildiği iddia edildi
Ivanka Trump'ın kişisel asistanı koronavirüse yakalandı
Ivanka Trump'ın kişisel asistanı koronavirüse yakalandı
Modelliği bırakan Harriet Rose, bakımevinde çalışmaya başladı
Modelliği bırakan Harriet Rose, bakımevinde çalışmaya başladı
Hollywood yıldızı, koronaya el hareketi yaparak tepki gösterdi
Hollywood yıldızı, koronaya el hareketi yaparak tepki gösterdi
Yasemin Özilhan, evinin terasında verdiği pozları takipçileriyle paylaştı
Yasemin Özilhan, evinin terasında verdiği pozları takipçileriyle paylaştı
Oyuncu Didem Balçın, avukat nişanlısı Can Aydın ile sessiz sedasız dünyaevine girdi
Oyuncu Didem Balçın, avukat nişanlısı Can Aydın ile sessiz sedasız dünyaevine girdi
Sanatçı Aydın Aydın, Taksim'de su israfına dikkat çekmek için leğende yıkandı
Sanatçı Aydın Aydın, Taksim'de su israfına dikkat çekmek için leğende yıkandı
'Ty' adıyla bilinen ünlü rapçi Ben Chijioke, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
"Ty" adıyla bilinen ünlü rapçi Ben Chijioke, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Yazar Pucca, yanlış anlaşılmadan dolayı Ece Erken'e öfke kustu: Hayatımda gördüğüm en boş ve salak kişisin
Yazar Pucca, yanlış anlaşılmadan dolayı Ece Erken'e öfke kustu: Hayatımda gördüğüm en boş ve salak kişisin
Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan müzisyen hayatını kaybetti
Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan müzisyen hayatını kaybetti
İftar yemeğine giden Bircan Bali'nin eşinin elindeki içki bardağı tepki çekti
İftar yemeğine giden Bircan Bali'nin eşinin elindeki içki bardağı tepki çekti
Demet Akalın, sokağa çıkma yasağıyla ilgili Fahrettin Koca'ya tepki gösterdiği paylaşımını sildi
Demet Akalın, sokağa çıkma yasağıyla ilgili Fahrettin Koca'ya tepki gösterdiği paylaşımını sildi
Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun
Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun
Türk şarkıcı ve oyunculardan, BM ve DSÖ'nün koronavirüs mesajlarının iletilmesine destek
Türk şarkıcı ve oyunculardan, BM ve DSÖ'nün koronavirüs mesajlarının iletilmesine destek
Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı
Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı
Ünlü oyuncu Jennifer Aniston, orta parmak işareti yaparak koronavirüse tepki gösterdi
Ünlü oyuncu Jennifer Aniston, orta parmak işareti yaparak koronavirüse tepki gösterdi
Gönüllü olarak sokağa çıkan davulcu, vatandaşları Bülent Ersoy şarkılarıyla sahura kaldırdı
Gönüllü olarak sokağa çıkan davulcu, vatandaşları Bülent Ersoy şarkılarıyla sahura kaldırdı
Prens Harry ve Meghan Markle'ın yaşadığı lüks malikane ilk kez görüntülendi
Prens Harry ve Meghan Markle'ın yaşadığı lüks malikane ilk kez görüntülendi
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç mal varlığını anlattı: 12 ev 4 arabam var
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç mal varlığını anlattı: 12 ev 4 arabam var
Koronavirüsü yenen Dilan Çıtak Tatlıses, maskesiz sokağa çıkan kadına tepki gösterdi
Koronavirüsü yenen Dilan Çıtak Tatlıses, maskesiz sokağa çıkan kadına tepki gösterdi
Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybol maçını kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım
Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybol maçını kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım
Köpeğinin öldüğünü bilmeyen Ersin Korkut'un sözleri duygulandırdı: Köpeğimi merak ediyorum acaba beni tanıyacak mı?
Köpeğinin öldüğünü bilmeyen Ersin Korkut'un sözleri duygulandırdı: Köpeğimi merak ediyorum acaba beni tanıyacak...
Kerem Bürsin, Demet Özdemir ile aşk iddialarına esprili bir dille yanıt verdi
Kerem Bürsin, Demet Özdemir ile aşk iddialarına esprili bir dille yanıt verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Pınar Altuğ Acun Ilıcalı Türkan Şoray Hatice Çarpar
Spor Can Bartu Ersun Yanal Bülent Uygun Lionel Messi Malcolm Thomas
Daha Fazla Mayıs Avrupa Futbol Beşiktaş
Şu an buradasınız: Survivor'da peş peşe oyun kaybeden Aycan, pes etti: Benim için buraya kadarmış - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.5.2020 15:36:30. #1.14#
title