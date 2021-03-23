Survivor'da kim elendi? 23 Mart Bu haftanın SMS birincisi kim oldu? Hanzade mi, Aleyna mı, Hanzade mi, Gonca mı?

Survivor 2021 yarışmasında 23 Mart 2021 akşamı eleme gecesi yaşanıyor. Konseyde bir kişinin eleneceği belirtildi. Peki ama Salı akşamı Survivor'da kim elendi? 23 Mart Survivor SMS sıralaması sonucu elenen isim kim oldu? 3 eleme adayı kimlerdir?