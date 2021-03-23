Survivor'da kim elendi? 23 Mart Bu haftanın SMS birincisi kim oldu? Hanzade mi, Aleyna mı, Hanzade mi, Gonca mı?
Survivor 2021 yarışmasında 23 Mart 2021 akşamı eleme gecesi yaşanıyor. Konseyde bir kişinin eleneceği belirtildi. Peki ama Salı akşamı Survivor'da kim elendi? 23 Mart Survivor SMS sıralaması sonucu elenen isim kim oldu? 3 eleme adayı kimlerdir?
Survivor tüm hızıyla devam ediyor. Bugün ada konseyi yapılacak ve bir isim daha aday çıkartılacak. Toplamda 3 eleme aday olacak. Peki, Survivor kim elendi? Survivor bu hafta elenen isim kim oldu? 23 Mart Survivor kim elendi?
23 MART SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?
23 Mart eleme adayları; Gonca, Hanzade ve Aleyna oldu. Elenen ismi haberimizden takip edebilirsiniz.
SURVİVOR 16 MART KİM ELENDİ?
Survivor elenen Yunus Emre oldu.
ELEME ADAYLARI KİMLER?
Survivor bu hafta 1. eleme adayı : Hanzade
Survivor bu hafta 2. eleme adayı : Aleyna
Survivor bu hafta 3. eleme adayı : Yunus Emre
ÜNLÜLERDE SMS EN ÇOK OYU ALAN İSİM KİM?
Ünlülerde en çok oyu Ayşe aldı. Ayşe 3. eleme adayı olarak Yunus Emre'nin ismini söyledi.