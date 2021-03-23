Survivor'da kim elendi? 23 Mart Bu haftanın SMS birincisi kim oldu? Hanzade mi, Aleyna mı, Hanzade mi, Gonca mı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Survivor'da kim elendi? 23 Mart Bu haftanın SMS birincisi kim oldu? Hanzade mi, Aleyna mı, Hanzade mi, Gonca mı?

23.03.2021 21:30 | Son Güncelleme: 23.03.2021 21:45
Survivor'da kim elendi? 23 Mart Bu haftanın SMS birincisi kim oldu? Hanzade mi, Aleyna mı, Hanzade mi, Gonca mı?

Survivor 2021 yarışmasında 23 Mart 2021 akşamı eleme gecesi yaşanıyor. Konseyde bir kişinin eleneceği belirtildi. Peki ama Salı akşamı Survivor'da kim elendi? 23 Mart Survivor SMS sıralaması sonucu elenen isim kim oldu? 3 eleme adayı kimlerdir?

Survivor tüm hızıyla devam ediyor. Bugün ada konseyi yapılacak ve bir isim daha aday çıkartılacak. Toplamda 3 eleme aday olacak. Peki, Survivor kim elendi? Survivor bu hafta elenen isim kim oldu? 23 Mart Survivor kim elendi?

23 MART SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

23 Mart eleme adayları; Gonca, Hanzade ve Aleyna oldu. Elenen ismi haberimizden takip edebilirsiniz.

SURVİVOR 16 MART KİM ELENDİ?

Survivor elenen Yunus Emre oldu.

ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor bu hafta 1. eleme adayı : Hanzade

Survivor bu hafta 2. eleme adayı : Aleyna

Survivor bu hafta 3. eleme adayı : Yunus Emre

ÜNLÜLERDE SMS EN ÇOK OYU ALAN İSİM KİM?

Ünlülerde en çok oyu Ayşe aldı. Ayşe 3. eleme adayı olarak Yunus Emre'nin ismini söyledi.

- Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Rasim Öztekin Birkan Sokullu Uraz Kaygılaroğlu Aras Bulut İynemli
Spor Ozan Tufan Caner Erkin Şenol Güneş Aykut Kocaman İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kar Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Survivor'da kim elendi? 23 Mart Bu haftanın SMS birincisi kim oldu? Hanzade mi, Aleyna mı, Hanzade mi, Gonca mı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 21:54:03. #1.14#
title